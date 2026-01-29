Siracusa, domani question-time: riscaldamento nelle scuole, sicurezza nei locali pubblici tra i quesiti

Sarà una seduta interamente dedicata al question time quella del consiglio comunale convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (30 gennaio) alle 10.

I quesiti presentati sono 12 in tutto e di questi 5 portano la firma dei tre consiglieri del Partito democratico. Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco interrogano l’Amministrazione su: controlli sul funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali; lo stato di attuazione del progetto “Parco di via Sicilia” di Democrazia partecipata; il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della piscina comunale; lo stato del Fondo Antico Comunale; e la riqualificazione di riva Porto Lachio.

Quattro interrogazioni sono a firma di Paolo Cavallaro e Paolo Romano di Fratelli d’Italia e si occupano: dei progetti di valorizzazione del “Giardino città solidale” alla Balza Acradina; degli effetti sul bilancio comunale degli spettacoli svolti nell’area della Neapolis, degli accordi e di altri aspetti legati ai rapporti con il Parco archeologico; del progetto si sistemazione di via Teti (la stretta strada che collega Fontane Bianche a Cassibile) secondo le indicazioni approvate dal Consiglio; del funzionamento del settore di Protezione civile.

Due sono le questioni poste all’Amministrazione dal capogruppo di Forza Italia, Leandro Marino: le condizioni di agibilità, di sicurezza strutturale, dell’impiantistica e della prevenzione incendi negli edifici del primo ciclo d’istruzione; la mancata realizzazione di un’isola pedonale in via Pippo Fava, progetto proposto in un atto di indirizzo della commissione consiliare competente.

L’ultima interrogazione porta la firma di Daniela Rabbito e si occupa dei controlli di sicurezza e antincendio nei locali pubblici in cui vengono somministrato alcolici.