Siracusa, domani si presenta il calendario 2027 dei Carabinieri

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Video · Comando provinciale

Sarà presentato domani, venerdì 6 novembre, alle ore 16, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, il Calendario Storico dell’Arma 2027.

Il claim scelto per questa edizione è “Carabinieri. Sguardi che proteggono”. Le tavole sono realizzate attraverso le fotografie di Franco Cappellari e accompagnate dai testi di Maurizio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo.

Il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sin dal 1928, è una tradizione editoriale che ogni anno propone un racconto per immagini, con soggetti tipici del mondo dell’Arma.