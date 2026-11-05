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Siracusa, domani si presenta il calendario 2027 dei Carabinieri

di Giulio Perotti ·
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Sarà presentato domani, venerdì 6 novembre, alle ore 16, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, il Calendario Storico dell’Arma 2027.

Il claim scelto per questa edizione è “Carabinieri. Sguardi che proteggono”. Le tavole sono realizzate attraverso le fotografie di Franco Cappellari e accompagnate dai testi di Maurizio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo.

Il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sin dal 1928, è una tradizione editoriale che ogni anno propone un racconto per immagini, con soggetti tipici del mondo dell’Arma.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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