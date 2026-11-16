Siracusa, domani sospesa la raccolta di ingombranti e Raee

Domani, martedì 17 novembre, a Siracusa sarà sospesa la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei Raee, cioè i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo comunica Risam, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città.
Lo stop è una conseguenza del grave incendio scoppiato nella notte tra il 13 e il 14 novembre nell’impianto FG di Belpasso, in provincia di Catania, dove vengono conferiti questi rifiuti.
Per tutta la giornata di domani saranno sospesi:
-la raccolta a domicilio di ingombranti e Raee;
-il conferimento di ingombranti e Raee nei centri comunali di raccolta (Ccr);
-la raccolta di ingombranti e Raee abbandonati in strada.
Il servizio tornerà regolare mercoledì 18 novembre.