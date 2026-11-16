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Siracusa, domani sospesa la raccolta di ingombranti e Raee

di Oriana Gionfriddo ·
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rifiuti ingombranti
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Domani, martedì 17 novembre, a Siracusa sarà sospesa la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei Raee, cioè i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo comunica Risam, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Lo stop è una conseguenza del grave incendio scoppiato nella notte tra il 13 e il 14 novembre nell’impianto FG di Belpasso, in provincia di Catania, dove vengono conferiti questi rifiuti.

Per tutta la giornata di domani saranno sospesi:

-la raccolta a domicilio di ingombranti e Raee;

-il conferimento di ingombranti e Raee nei centri comunali di raccolta (Ccr);

-la raccolta di ingombranti e Raee abbandonati in strada.

Il servizio tornerà regolare mercoledì 18 novembre.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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