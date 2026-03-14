Siracusa, domani visita all’Antica Strada Romana: incontro pubblico con personale della Soprintendenza

Il Comitato Attivisti Siracusa organizza per domenica 15, dalle 10 alle 13, un momento di incontro e approfondimento storico presso il sito dell’Antica Strada Romana situato nell’area dei Villini. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si svolgerà negli orari di apertura dei Villini e sarà un’occasione per cittadini e visitatori di conoscere da vicino uno dei segni più affascinanti della presenza romana nella città di Siracusa.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno ascoltare le spiegazioni sulla storia e sull’importanza archeologica di questo tratto di strada, giunto fino ai giorni nostri. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, avvicinando la comunità a luoghi che raccontano la storia millenaria di Siracusa.

“Conoscere la nostra storia significa anche proteggerla e valorizzarla” sottolineano dal Comitato Attivisti Siracusa, invitando cittadini, appassionati di storia e turisti a partecipare all’incontro.

L’appuntamento è quindi per domenica 15, dalle 10 alle 13, all’Antica Strada Romana dei Villini, per una mattinata dedicata alla storia e alla memoria della città.