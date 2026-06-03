Siracusa, domattina chiuso al transito un tratto di via Mazzanti

Un tratto di via Ludovico Mazzanti, quello compreso tra viale Santa Panagia e via Spagna, domani (4 giugno) sarà chiuso al traffico per alcune ore così da consentire l’abbattimento di un pino e la potatura di un altro albero in un’area di competenza del plesso scolastico dell’istituto comprensivo Vittorini.

​Il divieto sarà in vigore dalle 7 alle 15. I mezzi in transito lungo via Mazzanti, giunti all’altezza di via Spagna, dovranno svoltare a destra. Quelli su viale Santa Panagia, non potendo imboccare via Mazzanti, dovranno proseguire dritto. Gli uni e gli altri potranno seguire il percorso alternativo imboccando via Bulgaria.