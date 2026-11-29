Attualità · Le celebrazioni

“Radicati, fondati ed edificati in Cristo”, camminiamo “nella fede e con spirito sinodale, per crescere insieme e costruire in ascolto dello Spirito la Chiesa dell’avvenire, per trasmettere agli altri la verità del Vangelo, per riempire dell’amore di Dio la nostra Città e promuovere la profezia sociale della fraternità, della giustizia e della pace”. Così conclude mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, la sua lettera inviata in occasione della prima domenica di Avvento che si celebra oggi.

Un messaggio per invitare “a raccoglierci insieme nella preghiera e a mantenerci vigilanti nella fede e docili nell’apertura ai segni della venuta del Signore nel tempo e nella storia degli uomini, in ogni circostanza e avvenimento della vita, alla fine dei tempi” scrive mons. Lomanto.

“Per ravvivare questo cammino di attesa desidero approfondire – scrive Lomanto – la specificità, la correlazione e la complementarietà di tre verbi che stanno alla base della vita del cristiano e della vita della Chiesa e che illuminano il nostro tempo di Avvento in preparazione alla celebrazione del Natale del Signore. Nel documento della Cei Radicati e costruiti in Cristo e nella lettera pastorale In caritate radicati et fundati di questo anno 2026-2027 riscontriamo questi tre verbi: radicati, fondati ed edificati, che si riferiscono a due testi di San Paolo (Col 2,7; Ef. 3,17). Essi esprimono tre dimensioni del nostro inserimento in Cristo e della nostra vita cristiana e richiamano la nostra disponibilità a iniziare e a ricominciare a partire da Dio, a imparare e a reimparare la fede, a nascere e a rinascere in Cristo, che viene sempre per donarsi a noi per amore senza chiedere nulla in cambio“.

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Mons. Lomanto sottolinea come il “tempo dell’Avvento ci offre la grazia di riscoprire il senso profondo della nostra accoglienza di Cristo che viene in mezzo a noi per consentirci di andare verso di Lui, che si fa come noi per farci come Lui, che dona la sua vita per abituarci a vivere sempre nel suo amore. In questo radicamento in Cristo nasce, cresce e si sviluppa fino alla sua pienezza la vocazione di ogni cristiano, la vita della Chiesa, la missione ad gentes. Il cammino di Avvento ci conduce alla conoscenza del mistero di Cristo che si fa uomo, per donarci la vera vita, la grazia e la misericordia“.

Inoltre un richiamo deciso: “L’Avvento ci richiama all’impegno di costruire nel Signore e di affidarci al Signore, anzi, di operare con Lui, autore della fede e fondamento della Chiesa. Ogni atto che compiamo per noi, per gli altri, per la Chiesa e per la società, se non è costruito sulla comunione con Dio, non solo non la salva e non la edifica, ma la corrompe, la distrugge e la disgrega, perché non porta con sé la grazia edificante dell’unione con Cristo“.