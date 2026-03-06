Siracusa, domenica incontro per illustrare le ragioni del SÌ al referendum sulla giustizia

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa organizza un incontro con la cittadinanza per illustrare le ragioni del SÌ al referendum sulla giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo, dalle 10 alle 12.30, in piazza Santa Lucia a Siracusa, dove dirigenti e militanti del partito saranno presenti per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo e spiegare nel dettaglio i contenuti del referendum.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e di informazione rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire i temi della riforma della giustizia e comprendere le ragioni del voto favorevole al referendum. “Riteniamo fondamentale – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Romano – promuovere momenti di dialogo diretto con i cittadini su temi importanti per il funzionamento della nostra democrazia. Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione per rafforzare principi di equità, efficienza e garanzia del sistema giudiziario”.