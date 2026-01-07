Siracusa, rimborsi Sisma 90: domenica seconda assemblea

Domenica 11 gennaio 2026, dalle 10 alle 12:30, nell’area antistante la ex Provincia Regionale di Siracusa, in via Foro Siracusano 43, si terrà la Seconda Assemblea Pubblica Interprovinciale per la campagna #GiustiziaFiscaleRimborsiIrpefSisma90, indetta dal Pci di Siracusa

L’iniziativa, con interventi liberi, nasce con l’obiettivo di costruire un fronte comune per rivendicare giustizia fiscale a favore dei contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ancora in attesa – da oltre 35 anni – dei rimborsi IRPEF legati al sisma del 1990.

Al Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, viene reiterata la richiesta di convocare con urgenza un Consiglio Interprovinciale per sollecitare e supportare l’intera classe politica affinché si arrivi finalmente a una soluzione definitiva.

Si chiede inoltre l’istituzione di un tavolo interprovinciale che faccia da collegamento tra i cittadini e il tavolo ministeriale preposto ai rimborsi.

Alla politica tutta, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alla cittadinanza, si chiede di fare fronte comune per sostenere con forza l’approvazione dei disegni di legge presenti e futuri che prevedano il rimborso delle somme dovute a tutti i contribuenti leali o ai loro eredi (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati).

All’Agenzia delle Entrate, a livello territoriale e nazionale, si sollecita la liquidazione immediata di tutte le istanze presentate prima di marzo 2010, nonché la predisposizione di procedure rapide per il rimborso di chi ha presentato domanda successivamente o non ha ancora potuto inoltrarla.