Siracusa, donna investita in viale Zecchino: trasportata al Pronto Soccorso

Incidente stradale intorno alle 10 di questa mattina in viale Zecchino, nei pressi della rotatoria con via Tisia dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata centrata da un veicolo condotto da un anziano, che non si sarebbe accorto della presenza del pedone. L’impatto l’ha fatta rovinare sull’asfalto, sbattendo violentemente la testa.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo averle prestato le prime cure, l’hanno trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per gli accertamenti del caso.
