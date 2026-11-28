Momenti di apprensione questa mattina in via Pitia, a Siracusa, dove una donna ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita mentre camminava sul marciapiede.
Alcuni passanti, preoccupati per le condizioni psicologiche della donna, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento dei sanitari del 118.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario per prestare assistenza.
Non si conoscono, al momento, le circostanze che hanno portato la donna a manifestare una situazione di così forte disagio.