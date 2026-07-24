Siracusa, donna muore in spiaggia a Fontane Bianche: sul posto la Guardia Costiera

Cronaca · Ieri pomeriggio

Nella giornata di ieri, 23 luglio 2026, caratterizzata da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli, la Guardia Costiera di Siracusa ha svolto diverse attività di ricerca e soccorso lungo il litorale di competenza, intervenendo tempestivamente su più segnalazioni pervenute alla Sala Operativa. Gli interventi hanno riguardato sia unità da diporto in difficoltà, sia persone in presunta difficoltà in mare e un successivo episodio di emergenza sanitaria a terra.

In particolare, nel primo pomeriggio, le unità navali della Guardia Costiera di Siracusa sono intervenute in assistenza a un natante da diporto con ancora incagliata e cime impigliate nelle eliche nei pressi della scogliera in località Minareto. Dopo le manovre di messa in sicurezza e i tentativi di disincaglio, l’unità è stata scortata dal dipendente battello pneumatico GC B149 al rientro agli ormeggi senza conseguenze per le persone a bordo.

Successivamente, nel tardo pomeriggio, è pervenuta segnalazione afferente ad un bagnante in presunta difficoltà nella zona dell’Isola delle Correnti di Portopalo. Sono state immediatamente inviate sul posto la dipendente motovedetta CP 323 e il battello GC B181 di Portopalo di Capo Passero. Per la maggiore vicinanza alla zona interessata, inoltre, è stata impiegata altresì la motovedetta CP 325 della Capitaneria di porto di Pozzallo. In seguito a vari pattugliamenti coordinati lungo il tratto di costa interessato, al termine delle verifiche, sia via mare, sia via terra, è stato confermato che il bagnante, a bordo di una canoa, fosse rientrato autonomamente senza necessità di assistenza

Nel corso della stessa fascia oraria, è stata inoltre gestita una segnalazione relativa a una persona anziana deceduta per un malore su una spiaggia libera in località Fontane Bianche. Sul posto sono intervenute le pattuglie da terra, in raccordo con le altre forze di polizia presenti, per le attività di competenza.

Infine, in serata, è stata segnalata un un kite surf al largo della costa di Avola, in presunta difficoltà. Anche in questo caso la Sala Operativa ha disposto l’immediato impiego di una motovedetta che ha intrapreso la navigazione verso il punto indicato e l’intervento di un mezzo nautico di un circolo sportivo locale, poco distante dal surfista, che raggiunto, è poi rientrato sulla spiaggia senza ulteriori difficoltà.

La Guardia Costiera, che in questo periodo di massime presenze di bagnanti e diportisti lungo il litorale ha implementato gli assetti di prontezza operativa, raccomanda di vivere il mare con Prudenza e nel Rispetto delle regole di buona condotta nautica.