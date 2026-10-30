Siracusa, “Donne al Parlamento” per Europa Donna: serata contro il tumore al seno

Il 18 dicembre il teatro di Aristofane torna in scena a Siracusa con uno scopo di solidarietà. Alle 21, al Teatro Vasquez, va in scena “Le donne al Parlamento”, uno spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno di Europa Donna. È il movimento che difende il diritto delle donne alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.
La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione Soul & t-shirts ed è dedicata alla memoria di Franco Neri.
Sul palco ci sarà anche il coro nato da “Passo dopo Passo”, il laboratorio di teatro oncologico ideato da Carmelinda Gentile. I ruoli della commedia saranno interpretati da attori professionisti. La compagnia può contare anche sul sostegno di personalità di diversi settori.
“Le donne al Parlamento” è una delle commedie più celebri di Aristofane. Racconta di un gruppo di donne ateniesi che, travestite da uomini, entrano nell’assemblea e prendono il governo della città.
I biglietti si potranno acquistare solo in prevendita. I punti vendita e le modalità di acquisto saranno comunicati nei prossimi giorni.