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Siracusa, “Donne al Parlamento” per Europa Donna: serata contro il tumore al seno

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, “Donne al Parlamento” per Europa Donna: serata contro il tumore al seno

Il 18 dicembre il teatro di Aristofane torna in scena a Siracusa con uno scopo di solidarietà. Alle 21, al Teatro Vasquez, va in scena “Le donne al Parlamento”, uno spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno di Europa Donna. È il movimento che difende il diritto delle donne alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.

La serata è organizzata in collaborazione con l’associazione Soul & t-shirts ed è dedicata alla memoria di Franco Neri.

Sul palco ci sarà anche il coro nato da “Passo dopo Passo”, il laboratorio di teatro oncologico ideato da Carmelinda Gentile. I ruoli della commedia saranno interpretati da attori professionisti. La compagnia può contare anche sul sostegno di personalità di diversi settori.

“Le donne al Parlamento” è una delle commedie più celebri di Aristofane. Racconta di un gruppo di donne ateniesi che, travestite da uomini, entrano nell’assemblea e prendono il governo della città.

I biglietti si potranno acquistare solo in prevendita. I punti vendita e le modalità di acquisto saranno comunicati nei prossimi giorni.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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