Siracusa, dopo 40 anni dalla maturità si ritrova la V B dell’Einaudi

Attualità · Amarcord

Quarant’anni dopo l’esame di maturità, la classe V B del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” di Siracusa, anno scolastico 1985/1986, si è ritrovata per un momento speciale all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e dei legami costruiti durante gli anni della scuola.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per riabbracciare vecchi compagni di classe, ripercorrere episodi vissuti tra i banchi e celebrare un percorso comune che, nonostante il trascorrere del tempo, è rimasto forte e significativo.

Per rendere ancora più importante questa ricorrenza, gli ex studenti hanno istituito il Premio “Fabbris compagni di scuola”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare lo spirito di gruppo, la condivisione e quei rapporti umani che spesso nascono proprio negli anni della formazione scolastica e accompagnano le persone per tutta la vita. Con un chiaro riferimento al film Compagni di Scuola.

La reunion della V B del Liceo Scientifico Einaudi è stata quindi molto più di un semplice incontro tra ex compagni: è stata una testimonianza del valore della memoria, dell’importanza delle esperienze condivise e della capacità della scuola di creare comunità che resistono al tempo.

A distanza di quattro decenni dalla maturità, il gruppo ha voluto così rinnovare quel senso di appartenenza nato nel 1986, trasformando un anniversario personale in un’occasione di incontro e di celebrazione dei rapporti umani.