Siracusa, dopo 50 anni si ritrovano i compagni della V Elementare

Attualità · la reunion

Una giornata speciale, carica di emozione e ricordi, quella vissuta dagli ex alunni della V Elementare della scuola di Via Alcibiade, che a distanza di cinquant’anni si sono ritrovati per un’attesa e sentita rimpatriata nella tenuta Arangio San Lorenzo.

L’iniziativa, nata dal desiderio di rivivere i banchi di scuola e gli anni dell’infanzia, ha riunito i “compagnetti” di un tempo, ormai adulti, ma ancora legati da quel filo invisibile che unisce chi ha condiviso i primi passi della propria formazione.

Tra risate, aneddoti e fotografie ingiallite dal tempo, non è mancato un momento di commozione dedicato al ricordo della maestra Accolla, figura indimenticata e indimenticabile per tutti i presenti, ricordata con affetto come “una seconda mamma”, capace di lasciare un segno profondo nella vita di ciascuno dei suoi alunni.