Siracusa, dopo gli atti vandalici al Martoglio arriva la donazione di un sistema d’allarme

I recenti atti di vandalismo subiti dall’Istituto Comprensivo “Nino Martoglio” di Siracusa, in palese dispregio all’Istituzione scolastica insistente in un quartiere di difficile gestione, ha indotto l’Istituto di Vigilanza Securitas srl, da sempre sensibile alle necessità della popolazione e vicina alle Istituzioni tutte, a donare un impianto antintrusione con allarme, collegato alla Centrale Operativa, al fine di tutelare la struttura scolastica e il personale in servizio.

“Tale forma di liberalità – si legge in una nota – nel pieno ossequio alle norme vigenti in tema di sicurezza, intende significare la volontà condivisa di proteggere ciò che gli Organi preposti non possono garantire”.