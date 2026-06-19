Siracusa, dopo “I Persiani” il verdetto della critica: torna il Premio Stampa Teatro

Sarà consegnato domenica sera, 21 giugno, al termine dei Persiani di Eschilo, in scena con la regia di Àlex Ollè, il Premio “Stampa Teatro” edizione 2026. Il Premio, giunta alla sua ventitreesima edizione, viene assegnato ogni anno grazie alle preferenze inviate da tutti i critici teatrali delle maggiori testate giornalistiche nazionali e regionali accreditate.

A consegnare il Premio, insieme al sindaco nonché Presidente INDA, Francesco Italia, al Sovrintendente della Fondazione INDA, Daniele Pitteri, alla Consigliera Delegata INDA, Marina Valensise, al segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, sarà la segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, Alessandra Costante.

Prima del premio principale sarà assegnato quello dedicato agli Artisti di Sicilia in scena e giunto alla sua nona edizione. Anche quest’anno ad accompagnare il viaggio ci sarà una produzione speciale di perle di mandorla by Alfio Neri.