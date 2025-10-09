Siracusa, dopo i rilievi Anac la Regione revoca la gara indetta dal Parco Archelogico

La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dell’Economia, ha emanato un decreto di revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 122 del 26 maggio 2025, con cui era stata indetta la gara quadriennale per la gestione integrata dei servizi al pubblico dei siti culturali della provincia di Siracusa, tra cui il Parco Archeologico e Paesaggistico.

L’importo complessivo dell’appalto era di oltre sei milioni di euro.

La decisione è arrivata a seguito dei rilievi dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), che – con nota Fasc. n. 2881/2025 del 24 luglio – aveva evidenziato diverse criticità nella procedura di gara. Tra le principali osservazioni figurano l’errata individuazione del CCNL applicabile: la Stazione Appaltante aveva indicato un contratto collettivo (Multiservizi Conflavoro-Confsal-Fesica) non ritenuto coerente con l’oggetto della concessione; l’assenza di motivazioni sull’esternalizzazione del servizio, il mancato riferimento agli standard qualitativi dei luoghi della cultura stabiliti dalla Regione; l’errore nell’allegazione dello schema contrattuale, riferito ai lavori e non ai servizi.

A questo si aggiungono l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), l’errore nella quantificazione della garanzia provvisoria e i criteri di valutazione eccessivamente discrezionali per l’offerta tecnica.

Sulla base di tali rilievi, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCRS) ha ritenuto che la prosecuzione della procedura avrebbe potuto comportare un affidamento viziato da illegittimità, compromettendo i principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento amministrativo.

Da qui la decisione dell’amministrazione di revocare la gara in autotutela, riconoscendo gli errori e dichiarando il provvedimento immediatamente esecutivo per consentire l’indizione di una nuova procedura corretta e conforme alla normativa.

Il decreto di revoca è stato pubblicato l’8 ottobre 2025 sul sito istituzionale della Regione Siciliana. La procedura era stata bandita dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, con il direttore Carmelo Bennardo che rivestiva anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La revoca fa seguito alla segnalazione inviata alla stessa Anac dalla Filcams Cgil, firmata dal segretario generale Alessandro Vasquez, nella quale si contestava l’adozione, in sede di gara, di un contratto collettivo non firmato dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative.

Soddisfazione per l’esito è stata espressa dai segretari generali Alessandro Vasquez (Filcams Cgil) e Franco Nardi (Cgil Siracusa), che tuttavia hanno evidenziato alcune criticità residue. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dichiarano Vasquez e Nardi – ma restano perplessità sulle risposte fornite dal Parco ai rilievi dell’Anac Si è tentato di distogliere l’attenzione dal problema principale da noi sollevato, e non risultano ancora garantiti tutti i servizi destinati ai cittadini e ai turisti che visitano la nostra area archeologica.”

I sindacalisti precisano inoltre che, in sede di riscontro all’Autorità anticorruzione, il direttore Bennardo avrebbe giustificato la scelta del CCNL applicato sostenendo di aver mantenuto quello già in vigore con il gestore uscente, mentre – secondo la Cgil – “le precedenti ATI applicavano contratti confederali, come Federculture e Terziario”. “Inoltre – proseguono i due esponenti della Cgil – il direttore ha affermato che il costo del contratto scelto è sostanzialmente uguale a quello firmato dalle sigle confederali, senza però considerare che il salario percepito dai lavoratori è nettamente inferiore. A parità di costi, in passato si riuscivano a garantire servizi aggiuntivi come audioguide e bookshop, oggi invece sacrificati.”

La Cgil ha infine ribadito il proprio impegno a vigilare sugli sviluppi della nuova gara e a tutelare i lavoratori del settore culturale, considerato strategico per il territorio siracusano. “Il patrimonio artistico non deve essere solo un grande contenitore culturale – concludono Vasquez e Nardi – ma anche una risorsa economica di stabilità e sviluppo per chi vi lavora, fuori dai meccanismi della precarietà.”