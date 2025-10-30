Siracusa, dopo il caos di oggi il Comune modifica l’ordinanza per la Fiera dei Morti

Dopo la giornata di caos vissuta oggi dagli automobilisti siracusani, con lunghe code e traffico paralizzato nella zona Sud della città, il Comune di Siracusa corre ai ripari. La chiusura di corso Umberto e di alcune strade limitrofe, disposta in occasione della Fiera dei Morti 2025, ha infatti provocato disagi per ore, con rallentamenti fino a piazzale Marconi, corso Gelone, via Columba e viale Paolo Orsi.

Per evitare che domani e nel fine settimana la situazione si ripeta, Palazzo Vermexio ha deciso di modificare parzialmente l’ordinanza del 28 ottobre, rivedendo la viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.

Il nuovo provvedimento è stato adottato a seguito di un Tavolo tecnico riunitosi nella giornata di giovedì 30 ottobre presso il Settore Mobilità e Trasporti, al quale hanno preso parte l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e gli uffici competenti. Dopo un sopralluogo, si è deciso di introdurre alcune modifiche alla circolazione per migliorare la fluidità del traffico.

Tra le principali novità la revoca dell’obbligo di svolta a destra su viale Regina Margherita per i veicoli in transito su corso Umberto I. All’intersezione tra corso Umberto e via G.B. Perasso, istituito l’obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima.

Inversione del senso di marcia in via Malta, nel tratto tra via G.B. Perasso e Foro Siracusano, con obbligo di svolta a destra verso quest’ultimo (esclusi i mezzi del trasporto pubblico locale).

Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in via Malta, nel tratto tra piazzale Marconi e via Perasso, sul lato destro del senso di marcia.

Divieto di sosta anche in via Tripoli, nel tratto tra piazzale Marconi e il civico 6, sempre sul lato destro del senso di marcia.

Gli agenti della Polizia Locale avranno facoltà di regolare ulteriormente la circolazione in base alle esigenze che dovessero emergere nelle prossime ore.

L’obiettivo del Comune è quello di alleggerire la pressione sul traffico cittadino durante i giorni della fiera, garantendo al contempo la sicurezza della manifestazione e la mobilità per residenti e lavoratori.