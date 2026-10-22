Siracusa dopo il caso Nexus, gli ex consiglieri Castagnino e Favara attaccano Italia

Politica · I commenti

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L’inchiesta Nexus riapre spazi di confronto, alimenta le polemiche e sembra risvegliare anche le ambizioni di chi, negli ultimi anni, era rimasto fuori dalla vita politica di Palazzo Vermexio. Mentre Siracusa fa i conti con le conseguenze politiche dell’indagine della Procura europea, che ha portato a sette misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sui presunti appalti truccati, sulla scena tornano a farsi sentire alcuni volti già noti della politica cittadina.

Tra questi Salvatore Castagnino e Gaetano Favara, entrambi ex consiglieri comunali, che intervengono sulla crisi aperta dagli sviluppi giudiziari, chiedono risposte e puntano il dito contro la gestione dell’amministrazione guidata da Francesco Italia. Due prese di posizione differenti nei toni, ma accomunate dalla richiesta di un cambio di passo e dalla volontà di riportare al centro del dibattito la credibilità delle istituzioni.

Salvatore Castagnino, già consigliere comunale per quattro consiliature consecutive ed ex assessore alle Politiche sociali, esprime “profondo sconcerto” per quella che considera l’assenza di una presa di posizione chiara da parte del Consiglio comunale dopo l’esplosione dell’inchiesta.

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Secondo l’ex amministratore, la vicenda non riguarda soltanto le persone coinvolte nelle indagini, ma investe l’immagine e la credibilità dell’intera istituzione comunale. Da qui la richiesta ai consiglieri, tanto di maggioranza quanto di opposizione, di promuovere un confronto pubblico, chiedere chiarimenti formali e soprattutto rendere esplicita la propria posizione rispetto al futuro dell’amministrazione.

“Non esistono schieramenti quando sono in gioco trasparenza, responsabilità istituzionale e legalità. La legalità non ha colore politico“, sostiene Castagnino, che richiama anche il principio della presunzione di non colpevolezza, senza rinunciare a sollecitare una risposta sul piano politico.

L’ex consigliere chiede, in sostanza, di capire chi intenda continuare a sostenere il sindaco e chi ritenga invece necessario prendere le distanze dalla gestione amministrativa. “Siracusa merita risposte, chiarezza e assunzione di responsabilità“, è il suo messaggio.

Più diretto l’intervento di Gaetano Favara, anche lui già consigliere comunale, che accompagna la critica alla situazione attuale con parole di forte amarezza.

“Sono profondamente amareggiato, ma soprattutto mi sento tradito da Siracusa“, afferma, commentando le notizie relative all’inchiesta. Favara richiama il proprio passato politico e l’impegno profuso per la città, dichiarando di voler continuare a contribuire alla vita pubblica per restituire dignità ai siracusani e alle istituzioni.

“Mi sono sempre speso per la nostra comunità e continuerò a farlo, soprattutto per dare il mio contributo nel ridare dignità ai siracusani e a Siracusa“, aggiunge. Parole che, pur senza un annuncio esplicito di candidatura, lasciano intravedere la possibilità di un ritorno sulla scena politica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Favara interviene anche sull’azzeramento della Giunta deciso da Francesco Italia, giudicandolo un passaggio doveroso, ma ritiene che non sia sufficiente. Nel mirino finisce soprattutto la scelta di mantenere in carica l’assessore al Bilancio e alla Legalità, sulla quale l’ex consigliere chiede un ulteriore chiarimento.

“Attendiamo nuovi risvolti, augurandoci un ulteriore e doveroso atto di buon senso da parte del primo cittadino“, conclude, sollecitando un passo indietro del sindaco.

Il ritorno degli ex si intreccia con una fase delicata per la politica siracusana. Dopo l’azzeramento della Giunta e dello staff di Gabinetto, il Consiglio comunale è diventato il principale terreno di confronto sulle conseguenze dell’inchiesta Nexus e sulle prospettive dell’amministrazione.

In aula, il sindaco ha già chiarito che un eventuale passo indietro potrebbe essere legato al venir meno del sostegno delle forze politiche che finora hanno sostenuto la maggioranza, a partire dalla ricomposizione della nuova Giunta municipale.

In questo scenario, le prese di posizione di Castagnino e Favara si aggiungono alle voci critiche che chiedono discontinuità e chiarezza. Resta da capire se si tratti soltanto di interventi dettati dalla gravità del momento o dei primi segnali di un nuovo protagonismo in vista della prossima tornata elettorale.