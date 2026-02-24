Siracusa, dopo il ciclone Harry resta l’emergenza litorale: detriti, accessi al mare crollati e timori per la stagione balneare

Gli effetti del ciclone Harry e delle successive mareggiate sul litorale siracusano finiscono al centro del dibattito istituzionale. Oggi, in commissione Ambiente, si è discusso delle condizioni delle coste, della presenza di detriti e rifiuti trascinati dal mare e delle possibili conseguenze in vista della stagione balneare 2026. A intervenire sono stati, tra gli altri, Andrea Buccheri, presidente della commissione Ambiente, e Sergio Imbrò, assessore alla Protezione civile.

Buccheri ha spiegato che la commissione è stata organizzata in forma multidisciplinare, con il coinvolgimento di più settori comunali: igiene urbana, protezione civile, risorse mare, mobilità e trasporti. L’obiettivo è affrontare in modo coordinato non solo gli effetti del ciclone Harry, ma anche quelli delle altre mareggiate che hanno colpito il litorale: dai rifiuti e detriti sulle spiagge ai danni alle proprietà, fino alla necessità di pianificare interventi rapidi perché “la stagione balneare è già alle porte”.

L’assessore Imbrò ha ricordato che, sul fronte Protezione civile, sono già state eseguite le somme urgenze e le principali attività per mettere in sicurezza strade e percorsi di accesso alle abitazioni. Adesso, però, resta aperto il nodo del litorale. Imbrò ha sottolineato che il tema viene affrontato con più assessorati e ha auspicato l’individuazione di soluzioni in tempi rapidi. Ma ha anche posto un tema più ampio: non solo la pulizia, ma le condizioni strutturali delle coste, con spiagge in alcuni punti erose o ridotte dalla forza del mare. Per questo ha annunciato una riunione, prevista per venerdì, con Dipartimento, ordini professionali, Capitaneria e Genio Civile, per affrontare il problema in un’ottica non limitata all’estate 2026 ma anche agli anni futuri.

Parallelamente, l’associazione Pro Arenella ETS ha diffuso una nota in cui segnala che, dopo il ciclone Harry, il tratto costiero dell’Arenella ha subito gravi danneggiamenti strutturali che hanno compromesso o distrutto numerose discese al mare storicamente utilizzate.

Secondo l’associazione, in ampi tratti del litorale mancano oggi accessi sicuri alla battigia: alcune discese sono crollate o scomparse, in vari punti ci sono dislivelli significativi tra strada e mare, il terreno è instabile e non esistono percorsi alternativi accessibili. Una situazione che, evidenzia Pro Arenella, comporta accesso al mare impossibile o molto pericoloso; esclusione delle persone con mobilità ridotta; difficoltà per anziani e famiglie con bambini; rischio concreto di cadute e incidenti.

Tra le aree indicate come attualmente non accessibili figurano, tra le altre, Golfetto, Costa del Sole, le Piattaforme ed ex Lido Polizia. La richiesta alle amministrazioni: sopralluogo, responsabile del procedimento e ripristino della fruibilità. In vista della stagione balneare 2026, l’associazione ha formalmente chiesto alle amministrazioni competenti: attivazione immediata di un’istruttoria tecnica con sopralluogo congiunto; individuazione del responsabile del procedimento; adozione urgente di misure per il ripristino della fruibilità pubblica del litorale; comunicazione formale delle decisioni assunte.

Pro Arenella ETS propone un piano articolato in due step: interventi urgenti e provvisori (amovibili), scale prefabbricate in acciaio zincato anticorrosione; passerelle modulari antiscivolo; rampe accessibili; strutture leggere a basso impatto paesaggistico. In seguito, interventi strutturali successivi: progettazione di accessi integrati nel contesto paesaggistico; consolidamento dei punti di appoggio; corrimano e parapetti; materiali compatibili con l’ambiente costiero.