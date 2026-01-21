Siracusa dopo il maltempo: riaprono le scuole superiori in tutta la provincia, continua il lavoro sulle strade

Le scuole superiori della provincia di Siracusa sono pronte a riaprire regolarmente da domani, nonostante le difficoltà causate dal maltempo delle ultime ore. Dopo le verifiche effettuate sui principali istituti scolastici della provincia, è stato confermato che non ci sono criticità che possano ostacolare l’avvio delle attività didattiche. Resta, però, in corso un controllo specifico sull’Istituto Bartolo di Pachino, che richiederà un aggiornamento dedicato.

Il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ha sottolineato la celerità con cui sono stati effettuati i sopralluoghi e come, grazie alla collaborazione degli uffici tecnici comunali, le scuole potranno riprendere la loro attività senza interruzioni.

Oltre alla situazione delle scuole, il Libero Consorzio si è concentrato anche sulla messa in sicurezza della viabilità provinciale, che ha subito danni ingenti durante il ciclone “Harry”. Il lavoro sui tratti stradali è stato tempestivo, con interventi di rimozione di detriti, fanghiglia e frane.

Nel corso delle ultime 24 ore, l’ex Provincia ha portato a termine diversi interventi cruciali: SP 84 Marzamemi – Portopalo: rimozione dei detriti e fanghiglia che avevano compromesso la viabilità; SP 40 Accesso Stazione Cassaro – Ferla: eliminazione dei detriti franosi che bloccavano la strada; SP 10 Cassaro – Ferla – Buccheri: rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata; SP 39 Traversa Buscemi: frana rimossa e situazione ripristinata; SP 9 Carlentini – Sortino: frana eliminata a cura di Siracusa Risorse.

Alcuni tratti sono stati liberati, ma richiedono ulteriori interventi: SP 23 Palazzolo – Giarratana: la strada è stata liberata da due frane, ma sono in corso le operazioni per rimuovere il materiale accumulato a lato della carreggiata; SP 39 Traversa Buscemi: dopo la rimozione della frana, la strada è stata riaperta al transito, come confermato dal sindaco; SP 84 Marzamemi – Portopalo: nonostante la rimozione della sabbia, la strada resta chiusa per motivi di sicurezza, poiché il fondo rimane bagnato e scivoloso.

Il lavoro non si ferma. Nei prossimi giorni saranno eseguiti interventi su altre arterie provinciali: SP 90 Palazzolo – Falabia – Castelluccio; SP 80 Aguglia – Bancazzo – San Marco e SP 47 Lentini – Carlentini – Agnone, con l’intervento di Siracusa Risorse.

“Abbiamo messo la sicurezza degli studenti e la regolare ripresa delle lezioni come priorità – ha dichiarato Giansiracusa – ma al contempo stiamo proseguendo senza sosta con il ripristino della viabilità provinciale. Stiamo agendo con rapidità e coordinamento, grazie alla collaborazione tra i vari enti”.

Il Libero Consorzio continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, mentre il territorio prova a rimettersi in piedi dopo il violento ciclone che ha colpito la Sicilia orientale.