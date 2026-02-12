Ultime news

Siracusa, dopo la falsa partenza, decolla il mercato del contadino in largo Ettore Di Giovanni

Dopo una falsa partenza di circa un mese fa, oggi è finalmente decollato ufficialmente il mercato del contadino in largo Ettore Di Giovanni. Il progetto, che prevede un mercato sperimentale della durata di un mese, ha visto oggi i commercianti rispondere positivamente al secondo avviso emesso dal Comune di Siracusa, con la distribuzione degli spazi assegnati e l’insediamento dei venditori per la prima volta.

Il mercato di piazza Ettore Di Giovanni

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e offrire ai cittadini un’opportunità di acquisto diretta e conveniente di generi alimentari freschi, in particolare ortaggi e frutta. La risposta del pubblico è stata positiva, con una frequentazione crescente soprattutto nella seconda metà della mattinata. Molti dei partecipanti erano anziani, i quali, non avendo più la patente, hanno apprezzato la possibilità di acquistare prodotti freschi e genuini a pochi passi da casa, senza dover fare grandi spostamenti.

Il mercato è stato organizzato dall’amministrazione comunale su input del consigliere comunale Luigi Cavarra come iniziativa sperimentale, mirata a raccogliere il parere dei cittadini e valutare la risposta del pubblico e dei commercianti. L’amministrazione ha accolto positivamente il successo della prima giornata, sottolineando l’importanza di questo mercato come opportunità economica per i produttori locali e come servizio fondamentale per i residenti delle zone limitrofe, soprattutto per gli anziani e le persone con difficoltà motorie.

Nei prossimi giorni, il Comune valuterà l’andamento dell’iniziativa per decidere eventuali prolungamenti o modifiche al servizio, con l’obiettivo di stabilizzare il mercato del contadino come punto di riferimento per tutta la comunità.


