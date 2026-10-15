Siracusa, dopo la lettera del papà di Giulio. Migliore: “L’inclusione è responsabilità”

Attualità · la dichiarazione

“L’inclusione non è carità. Non è un favore. Non è una concessione fatta per sensibilità personale. È una responsabilità collettiva e un principio di dignità umana”. Sono le parole di Gaetano Migliore, dell’Asd Inclusione in movimento Siracusa Aps, associazione che da anni usa lo sport come strumento di inclusione. Migliore ha scritto alla redazione di Siracusa News per rispondere alla lettera aperta di un papà siracusano, pubblicata nei giorni scorsi, che ha toccato molti lettori.

La lettera del papà

Il papà racconta la storia del figlio Giulio, 4 anni, autistico di livello 3 e non verbale. Durante la settimana il bambino segue un percorso terapeutico impegnativo, e per questo i genitori avevano pensato di regalargli qualcosa che ama profondamente: l’acqua. Così si sono rivolti a una piscina privata di Siracusa e hanno concordato una lezione privata ogni sabato, con un costo per ogni lezione e una quota di iscrizione.

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La settimana successiva, però, è arrivata un’ulteriore richiesta: un abbonamento mensile di 65 euro per accedere alla piscina, da pagare anche se il bambino avesse frequentato una sola volta al mese. La famiglia ha chiesto spiegazioni e la struttura, dopo aver sentito i proprietari, ha confermato la quota.

Nella lettera il papà precisa di non voler accusare nessuno e di riconoscere che una struttura privata ha il diritto di stabilire le proprie tariffe. “Non chiediamo corsie preferenziali. Chiediamo sensibilità”, scrive. E pone una domanda a tutta la comunità: quanto vale, oggi, l’inclusione?

La risposta di Gaetano Migliore

Ecco la lettera di Gaetano Migliore, che pubblichiamo integralmente.