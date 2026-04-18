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Siracusa, dopo l’affondo della squadra contro la proprietà, il sindaco assicura: “interlocuzioni in corso, non ci fermiamo”

"Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo e anche con risorse personali, in tutte queste settimane hanno lavorato e lavorano per raggiungere questo importante e difficile obiettivo"

"Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo e anche con risorse personali, in tutte queste settimane hanno lavorato e lavorano per raggiungere questo importante e difficile obiettivo"

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“I calciatori e lo staff tecnico hanno dimostrato, con parole e con i fatti, un attaccamento alla maglia e una maturità che onorano questa città. Anche i tifosi, in un momento difficile, hanno risposto con passione, maturità e grande senso di appartenenza: è la conferma che il Siracusa Calcio è qualcosa di più di una società sportiva”. Il comunicato del Gruppo Squadra merita rispetto e attenzione e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, lo sa bene.

La formazione e i tifosi del Siracusa

Siracusa, la squadra rompe il silenzio: duro affondo contro la proprietà

La nota dei calciatori

“Come Comune, con la discrezione che a nostro avviso è assolutamente indispensabile in queste fasi delicate, stiamo lavorando a tutti i livelli per sostenere ogni percorso che garantisca continuità, serietà e un futuro stabile e sostenibile al club – sottolinea -. Ci sono interlocuzioni in corso e continueremo a fare la nostra parte, con la stessa determinazione che vediamo in campo ogni domenica. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo e anche con risorse personali, in tutte queste settimane hanno lavorato e lavorano per raggiungere questo importante e difficile obiettivo. Noi non ci fermiamo”. 


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