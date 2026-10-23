Siracusa, dopo Nexus il Comune rivede il piano anticorruzione: appalti a rischio alto

Politica · inchiesta

L’inchiesta Nexus produce i suoi primi effetti anche sul sistema di prevenzione della corruzione del Comune di Siracusa. La Giunta, prima dei rassegnare le dimissioni, ha approvato un aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, intervenendo sulla sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza. Una revisione che nasce esplicitamente anche dalle vicende giudiziarie in corso e che porta a classificare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tra le attività a rischio alto.

Il provvedimento modifica la pianificazione anticorruzione adottata appena sette mesi prima, il 31 marzo, e introduce una nuova mappatura dei processi amministrativi, accompagnata da una relazione illustrativa e da uno schema di Patto di integrità per gli affidamenti e i contratti comunali. Il passaggio più significativo si trova nelle motivazioni della delibera. Il Comune riconosce che l’attività di verifica del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli aggiornamenti normativi e le vicende giudiziarie hanno reso necessario riesaminare l’esposizione al rischio dei procedimenti amministrativi e l’adeguatezza delle misure già previste.

L’indagine in corso costituisce un elemento rilevante per rivalutare il contesto organizzativo e i controlli interni, con particolare riferimento agli affidamenti, alla gestione dei contratti, alla tracciabilità delle decisioni e ai rapporti tra amministratori e uffici. Una formulazione che assume un significato particolare alla luce dell’inchiesta Nexus e del confronto politico che ha investito Palazzo Vermexio, con le opposizioni impegnate a chiedere chiarimenti proprio sul funzionamento dei controlli e sulla gestione degli appalti comunali.

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La principale novità riguarda la classificazione del rischio. Con l’aggiornamento approvato dalla Giunta, i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture vengono classificati a rischio “Alto”, comprese le procedure aperte. La valutazione non si limita alla fase di scelta dell’impresa o del professionista incaricato. Il rafforzamento dei controlli riguarda anche le successive fasi della gestione contrattuale: esecuzione dei lavori, modifiche dei contratti, proroghe, revisioni dei prezzi, liquidazioni e pagamenti.

È un aspetto rilevante perché amplia l’attenzione all’intera filiera degli appalti pubblici, dalla procedura di affidamento fino alla conclusione dei rapporti economici con gli operatori. La delibera definisce questa classificazione una scelta prudenziale dell’ente, motivata dal contesto. Non significa, quindi, che siano state accertate irregolarità in tutti gli affidamenti, ma che l’amministrazione ha ritenuto necessario innalzare il livello di attenzione e prevenzione.

Tra gli atti approvati figura anche lo schema di Patto di integrità negli affidamenti e nei contratti del Comune di Siracusa, accompagnato da una dichiarazione di accettazione. Si tratta di uno strumento destinato a rafforzare gli impegni di correttezza e legalità nelle procedure contrattuali. La normativa consente alle stazioni appaltanti di prevedere conseguenze in caso di mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità e nei protocolli di legalità.

L’aggiornamento comprende inoltre una nuova mappatura dei processi amministrativi, con schede dedicate all’analisi, alla valutazione e al trattamento dei rischi. Ai dirigenti comunali viene affidato il compito di attuare le misure previste, documentare le attività svolte e informare il responsabile della prevenzione della corruzione sugli esiti dei controlli, sulle criticità e sugli eventuali scostamenti riscontrati.

Il provvedimento dispone anche la pubblicazione degli atti e degli allegati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la trasmissione dell’aggiornamento al Portale Piao del Dipartimento della Funzione pubblica. Un altro passaggio della delibera chiarisce le ragioni dell’intervento immediato. Secondo quanto riportato nel documento, la finalità preventiva delle nuove misure richiede l’adozione tempestiva dei correttivi individuati, senza attendere il successivo aggiornamento annuale del Piao o la definizione del procedimento penale.

Il Comune, dunque, sceglie di intervenire sul proprio sistema di prevenzione mentre l’inchiesta è ancora in corso, anziché rinviare eventuali modifiche all’esito degli accertamenti giudiziari. L’atto contiene però anche una precisazione fondamentale: la pendenza dell’indagine non equivale all’accertamento di violazioni del piano anticorruzione né di responsabilità personali. La revisione viene motivata con la necessità di verificare l’idoneità degli strumenti di prevenzione e rafforzarli alla luce del nuovo quadro di rischio. Le valutazioni sulle eventuali condotte illecite e sulle responsabilità individuali restano riservate agli organi competenti.

La revisione del piano anticorruzione arriva mentre il dibattito politico cittadino ruota attorno a una domanda precisa: quali controlli erano previsti dal Comune e perché non sarebbero stati sufficienti a prevenire le eventuali irregolarità ipotizzate dagli investigatori? È uno degli interrogativi sollevati dalle opposizioni durante il Consiglio comunale dedicato all’inchiesta Nexus, nel quale il sindaco ha annunciato verifiche interne sugli appalti a partire dal 2021 e il rafforzamento dei controlli sugli affidamenti diretti sotto soglia.

La delibera del 21 ottobre – annunciata ieri in aula dal sindaco – costituisce un primo intervento formale sulla pianificazione anticorruzione. Non fornisce, tuttavia, una ricostruzione delle eventuali carenze nei controlli precedenti né anticipa gli esiti delle verifiche amministrative annunciate dal primo cittadino. Per comprendere la portata effettiva delle modifiche sarà necessario esaminare nel dettaglio la relazione illustrativa e le schede aggiornate della mappatura, approvate come allegati alla deliberazione. Sarà soprattutto la loro applicazione concreta a consentire di valutare se il rafforzamento delle misure si tradurrà in controlli più efficaci.

Intanto, un dato emerge chiaramente dal provvedimento: l’inchiesta Nexus ha spinto il Comune di Siracusa a riconsiderare il proprio sistema di prevenzione della corruzione, attribuendo un livello di rischio elevato all’intera gestione degli appalti pubblici.