Siracusa, dopo Nexus la Cgil chiede un protocollo di legalità negli appalti pubblici

Attualità · Sindacato

La vicenda Nexus deve diventare un’occasione per rafforzare la trasparenza nella gestione degli appalti pubblici e tutelare i diritti dei lavoratori. È la richiesta avanzata dalla CGIL e dalla FILLEA CGIL di Siracusa, che sollecitano l’Amministrazione comunale ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti istituzionali per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo dedicato alla legalità, alla sicurezza e alla qualità del lavoro.

La proposta è contenuta in un comunicato firmato da Franco Nardi, segretario generale della CGIL Siracusa, ed Eleonora Barbagallo, segretaria generale della FILLEA CGIL Siracusa. Le due organizzazioni precisano di muoversi nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e del principio di presunzione di innocenza, ma ritengono che le vicende emerse nell’ambito del cosiddetto caso Nexus impongano una riflessione sugli strumenti di prevenzione, vigilanza e controllo degli appalti comunali.

Come modello viene indicata l’esperienza del Comune di Napoli, che il 20 settembre 2024 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un protocollo d’intesa sulla sicurezza e la legalità nel settore degli appalti e dei subappalti. Un accordo che, secondo CGIL e FILLEA, dimostra la possibilità di costruire un sistema di regole condivise tra amministrazione e parti sociali.

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Tra gli aspetti richiamati figurano le verifiche antimafia, la tracciabilità dei flussi finanziari, il contrasto al dumping contrattuale, i controlli sui subappalti, la regolarità contributiva e la tutela dei livelli occupazionali nei cambi di gestione. Centrale anche la valorizzazione della qualità del lavoro rispetto alla logica del massimo ribasso, insieme alla previsione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

CGIL e FILLEA chiedono al sindaco Francesco Italia e all’Amministrazione comunale di promuovere in tempi rapidi un confronto con CGIL, CISL e UIL, le rispettive categorie e gli altri soggetti istituzionali competenti. L’obiettivo è arrivare a un protocollo comunale esteso anche alle società partecipate dell’ente.

L’intesa dovrebbe prevedere controlli lungo tutta la filiera degli affidamenti, verifiche sulla regolarità delle imprese, tracciabilità delle risorse pubbliche, applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e clausole sociali a tutela dell’occupazione.

I sindacati chiedono inoltre di rafforzare la trasparenza nelle procedure di affidamento e selezione delle imprese, privilegiando, nei casi previsti dalla normativa, la qualità delle offerte rispetto al semplice contenimento dei costi e introducendo garanzie contro il ricorso incontrollato ai subappalti.

Nel comunicato viene sottolineato che l’iniziativa non intende mettere sotto accusa il sistema delle imprese nel suo complesso. Al contrario, un sistema di controlli più efficace, secondo le organizzazioni sindacali, servirebbe anche a proteggere le aziende che operano nel rispetto delle regole dalla concorrenza sleale di chi riduce i costi attraverso irregolarità e compressione delle tutele.

Per CGIL e FILLEA, la legalità negli appalti non può limitarsi a un principio formale, ma deve tradursi in procedure trasparenti, controlli effettivi e garanzie per chi lavora. “Non può esserci vera legalità dove si comprimono i salari, si aggirano i contratti collettivi, si indeboliscono le condizioni di sicurezza o si mettono a rischio i posti di lavoro“, affermano Nardi e Barbagallo.

La richiesta è dunque quella di trasformare le criticità sollevate dal caso Nexus in un percorso concreto di cambiamento amministrativo, capace di rafforzare la fiducia dei cittadini nella gestione delle risorse pubbliche. “La trasparenza non deve essere una concessione, ma un obbligo. La sicurezza non può essere considerata un costo“, concludono i rappresentanti sindacali, confermando la disponibilità a partecipare al confronto e a svolgere il proprio ruolo di vigilanza.