Siracusa, doppia manifestazione pubblica per rivendicare il diritto all’accesso libero e gratuito al mare

Il Comitato “Siracusa Rialzati” ha indetto una duplice manifestazione pubblica per rivendicare il diritto all’accesso libero e gratuito al mare per tutti i cittadini. L’iniziativa, che si inserisce nella campagna “Il mare e le spiagge sono di tutti”, è prevista per il fine settimana.

La prima mobilitazione si terrà domani 13 settembre, a partire dalle 15. Il ritrovo è fissato presso la discesa a mare di via Riviera Dionisio il Grande 60, un punto simbolico per denunciare le barriere all’accesso al litorale.

La protesta proseguirà domenica alle 10, con un nuovo presidio che si svolgerà davanti alla spiaggia dello Sbarcadero di Santa Lucia.

L’iniziativa del Comitato “Siracusa Rialzati” nasce dalla crescente preoccupazione per la privatizzazione e la limitazione delle spiagge pubbliche.