Siracusa, doppio intervento di riparazione: disservizi temporanei tra Ortigia e Borgata

Attualità · Dammusi-Teracati

Sono stati appena completati gli interventi di riparazione di due perdite individuate lungo le adduzioni che alimentano i serbatoi di Ortigia e Borgata dal campo pozzi Dammusi. Le rotture sono state causate da micro interruzioni dell’energia elettrica che hanno generato anomalie di esercizio sulla rete di adduzione. Le squadre operative sono intervenute tempestivamente per individuare e riparare i guasti, ripristinando la piena funzionalità delle infrastrutture interessate.

Nonostante il completamento dei lavori, il rapido decremento dei livelli dei serbatoi registrato nelle ultime ore potrebbe determinare, nel corso del pomeriggio e fino alla serata di oggi, temporanei abbassamenti di pressione e possibili disservizi nell’erogazione idrica nelle zone di Ortigia e Borgata.

La situazione è costantemente monitorata dai tecnici di Aretusacque e il servizio tornerà progressivamente alla normalità con il ripristino dei normali livelli di accumulo dei serbatoi. Aretusacque si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la comprensione e la collaborazione.