Siracusa, dossier di 28 pagine del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente su mobilità e pianificazione

Un dossier di 28 pagine per chiedere chiarezza sulla pianificazione della mobilità urbana. Il Comitato “Ortigia Cittadinanza Resistente” ha trasmesso una segnalazione formale al Segretario Generale del Comune di Siracusa, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RPCT), sollecitando una verifica sulla correttezza del procedimento amministrativo che riguarda il Piano della Sosta, la ZTL e il PUMS.

Secondo il Comitato, nel documento vengono ricostruite una serie di criticità che meriterebbero “una valutazione rigorosa sotto il profilo della legittimità amministrativa, della coerenza procedurale e del rispetto dei principi di trasparenza”. Tra i punti evidenziati figurano presunte carenze istruttorie e metodologiche nell’elaborazione dei piani, incongruenze tra atti definiti “attuativi” e strumenti pianificatori ancora in corso di valutazione, nonché problemi di coordinamento tra Piano della Sosta, ZTL e PUMS.

Particolare attenzione viene riservata anche al tema dell’accesso agli atti e alla disponibilità dei dati utilizzati per giustificare le scelte adottate dall’amministrazione. “Non è accettabile – si legge nella nota – che decisioni che incidono profondamente sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini vengano costruite su numeri non verificabili o su documenti che si richiamano reciprocamente senza una valutazione unitaria e trasparente”.

Il Comitato richiama inoltre una contraddizione tra le dichiarazioni pubbliche dell’assessore alla Mobilità, Pantano, che lo scorso gennaio aveva definito il Piano “emendabile” e “aperto al confronto con tutti i portatori di interesse”, e una successiva nota del Settore XII del 3 febbraio 2026 che, secondo quanto riportato, non farebbe riferimento alla possibilità di modifiche e non risponderebbe né alla diffida sottoscritta da 458 cittadini né alla richiesta di incontro avanzata dal Comitato il 29 gennaio.

“Questa non è partecipazione – affermano – ma una rappresentazione che non trova riscontro negli atti”. Nel mirino anche la gestione degli incontri con le categorie economiche, a fronte della mancata convocazione dei residenti, indicati come i soggetti maggiormente incisi dalle misure previste.

Il Comitato chiede quindi al Segretario Generale, quale garante della legalità interna dell’Ente, di verificare la coerenza tra gli atti adottati e il quadro normativo di riferimento. “La trasparenza non è una concessione: è un diritto dei cittadini”, si legge nel documento.

“Ortigia Cittadinanza Resistente” annuncia infine che continuerà ad operare nelle sedi istituzionali competenti “con determinazione e senso di responsabilità”, ribadendo che qualità della vita, residenzialità ed equilibrio tra quartieri rappresentano “il fondamento stesso di una città viva e giusta”.