Siracusa, Dottori commercialisti: insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa presieduto da Massimo Conigliaro, all’esito delle elezioni svolte il 15 e 16 gennaio scorso che ha visto prevalere la lista InnovAzione sulle altre due in lizza.

Nel corso della riunione sono state attribuite all’unanimità le seguenti cariche: Sebastiano Messina, Vice Presidente; Cristina Messina, Consigliere Segretario; Cinzia Trigilia, Consigliere Tesoriere. Completano il Consiglio dell’Ordine: Mariagrazia Fangano, Francesca Morrone, Salvatore De Benedictis, Guido Antonuccio, Beatrice Cascone, Giuseppe Canto e Salvatore Vignigni. Il Consiglio ha provveduto altresì alle nomine dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) chiamando Luigi Ferrarini alla carica di Referente e Alessandra Lo Bello quale Segretario.

“Siamo orgogliosi di avviare la consiliatura – ha dichiarato il neo presidente Massimo Conigliaro – consapevoli delle importanti sfide da affrontare in un momento di grandi cambiamenti non solo per contribuenti ed imprese ma anche per il mondo professionale; abbiamo l’esigenza di valorizzare e far comprendere la rilevanza del nostro supporto nel dialogo con l’amministrazione finanziaria, con gli enti pubblici e con i diversi stakeholders dello sviluppo imprenditoriale. La recente riforma fiscale, la rimodulazione degli strumenti di risoluzione della crisi e la veloce transizione digitale impongono scelte idonee per guidare il cambiamento in atto. L’intelligenza artificiale compie ogni giorno straordinari passi avanti e non bisogna lasciarsi cogliere impreparati: ci impegneremo affinchè tutti – commercialisti in testa – la vedano non come una minaccia al lavoro intellettuale (che rimarrà imprescindibile), ma come un’opportunità per nuovi orizzonti professionali.”