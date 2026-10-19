Siracusa, dov’era la chiesa normanna della Maddalena? Scalora: “sul Porto Grande”

Cultura · la conferenza

La penisola della Maddalena porta il nome di una chiesa che, forse, lì non è mai stata. È la tesi dell’archeologo siracusano Paolo Scalora, che la racconterà venerdì 23 ottobre alle 17 nella conferenza “Sulle tracce di Maria Maddalena in Siracusa”. L’incontro, organizzato dall’istituto di istruzione superiore Antonello Gagini e dall’associazione Christiane Reimann, si terrà nella sede del Gagini, in via Piazza Armerina 1.

La ricerca

Al centro della conferenza c’è una lunga ricerca storica condotta da Scalora negli ultimi anni. L’archeologo, autore di numerose pubblicazioni ed esperto di toponomastica conosciuto a livello nazionale, si è occupato della chiesa normanna dedicata a Santa Maria Maddalena, fuori dalle mura di Siracusa.

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Secondo la tradizione più recente, la chiesa si trovava al Plemmirio. Il promontorio, infatti, è conosciuto anche con il nome cristiano di penisola della Maddalena.





Sul Porto Grande, non al Plemmirio

Analizzando un gran numero di documenti scritti e di antiche carte geografiche, Scalora dimostra che alcune convinzioni radicate nella memoria collettiva non hanno fondamento, e prova a ricostruire dove si trovasse davvero la chiesa. Costruita in epoca normanna e considerata distrutta alla fine dell’Ottocento, sarebbe sorta sulla costa meridionale del Porto Grande, e non sul promontorio del Plemmirio.





Un monumento dimenticato

Al di là delle conclusioni, a Scalora va riconosciuto il merito di aver riacceso l’attenzione su un monumento medievale che non è mai stato studiato quanto meritava, tanto che non esiste una vera storia degli studi su di esso. Una ricerca portata avanti con la passione e la determinazione che accompagnano sempre il lavoro dell’archeologo siracusano.