Siracusa, droga e armi: riformate in appello 5 condanne

Si conclude con una parziale riforma la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti cinque giovani siracusani, accusati a vario titolo di detenzione di sostanze stupefacenti e armi. La terza sezione della Corte d’Appello di Catania ha infatti accolto in parte i motivi di impugnazione presentati dagli avvocati Carlo Aloschi e Natale Vaccarisi, quest’ultimo difensore di quattro dei cinque imputati.

Il procedimento trae origine dagli arresti effettuati tra il 30 maggio e il 12 giugno 2023, quando i carabinieri del Comando provinciale di Siracusa sequestrarono complessivamente circa sei chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish, 175 grammi di marijuana e diverse armi da fuoco, tra cui una pistola calibro 7,65 e due fucili semiautomatici calibro 12.

In primo grado, il Gip del Tribunale di Siracusa aveva condannato tre imputati – S.P. (classe ’98), C.S. (classe ’80) e G.D. (classe 2000) – a quattro anni e otto mesi di reclusione. Gli altri due imputati, i fratelli M.M. (classe ’98) e M.S.(classe 2003), erano stati condannati alla stessa pena, sebbene nei loro confronti non fosse stato rinvenuto alcun quantitativo di droga, ma solo denaro contante di ingente valore.

In appello, la Corte ha disposto la rideterminazione delle pene per due dei tre imputati arrestati nel 2023, riducendole a quattro anni, sette mesi e venticinque giorni di reclusione, mentre per il terzo imputato è stata esclusa un’aggravante ma confermata la pena originaria di quattro anni e otto mesi.

Ben diversa la sorte dei fratelli M.M. e M.S., difesi dall’avvocato Vaccarisi, per i quali la Corte d’Appello ha pronunciato una sentenza assolutoria “per non avere commesso il fatto”, annullando integralmente la condanna inflitta in primo grado e disponendo la restituzione delle somme di denaro sequestrate.