Siracusa, droga e contanti in casa: sequestrati 170 grammi di hashish e 4.600 euro

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 18enne per detenzione a fini di spaccio.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 170 grammi di hashish, in parte già suddivisa e pronta per la vendita al minuto, 4600 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, e materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

La droga, rinvenuta e sequestrata, era occultata in un cassetto del mobile della camera da letto.