Siracusa, droga in carcere con il drone: sequestrati 1,4 chili di hashish

Cronaca · Osapp

Volevano far entrare nel carcere di Siracusa più di un chilo di droga con un drone. Lo ha impedito la Polizia penitenziaria, che ieri sera, intorno alle 21.30, ha bloccato un’auto sospetta nei pressi della casa circondariale di Cavadonna. Un uomo e una donna sono stati arrestati in flagranza e una terza persona è stata denunciata. A darne notizia è il sindacato Osapp.

L’auto è stata individuata grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’istituto, mentre si trovava nelle aree vicine al carcere. Gli agenti, guidati dal comandante di reparto insieme ai vicecommissari e agli ispettori, sono intervenuti subito e hanno fermato il mezzo prima che il drone si alzasse in volo.

Durante la perquisizione dell’auto hanno trovato circa 1,4 chili di hashish e un drone pronto al decollo, e li hanno sequestrati. Non è il primo episodio: poco tempo fa, ricorda il sindacato, nello stesso carcere erano stati sequestrati 2 chili di droga ed erano state arrestate altre due persone.

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L’Osapp esprime il suo plauso agli agenti. “Se i riscontri investigativi e i continui sequestri potevano far ipotizzare che la casa circondariale di Siracusa rischiasse di essere assimilata a una piazza di spaccio, con questa ennesima operazione quella che era una preoccupazione sindacale trova purtroppo oggettivo riscontro nei fatti”, scrive la segreteria provinciale e locale. “L’uso dei droni dimostra un livello di organizzazione criminale spregiudicato, che tenta continuamente di violare la sicurezza della struttura”.

Secondo il sindacato, il risultato è frutto della professionalità degli agenti e del nuovo comandante di reparto, arrivato da poco in missione, che avrebbe dato “un serio e positivo cambio di passo” all’organizzazione del lavoro.

L’Osapp ricorda però che resta aperta una vertenza sui turni di lavoro. Il sindacato ha già consegnato agli organi competenti un dossier di circa 200 pagine sui turni svolti tra febbraio e giugno 2026. Il dossier segnala orari fino a 22 ore di fila e una distribuzione squilibrata dei turni di notte: un solo agente avrebbe fatto 10 notti in un mese, mentre altri colleghi, nello stesso periodo, ne avrebbero fatta soltanto una.

“Non si può continuare a fare affidamento esclusivamente sul sacrificio del personale per arginare una criminalità sempre più spavalda e tecnologica”, conclude il sindacato. L’Osapp chiede all’amministrazione penitenziaria di fare piena luce sulla gestione passata e al ministero della Giustizia di dotare il carcere di Siracusa di schermature elettroniche anti-drone.