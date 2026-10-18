Siracusa, droga in carcere con un drone: sequestrati 2 chili di hashish e cocaina

Cronaca · osapp

Una brillante e cruciale operazione di contrasto al traffico di stupefacenti è stata condotta nella notte dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Siracusa. L’intervento ha permesso di sventare l’introduzione di un ingente quantitativo di droga all’interno dell’istituto e di trarre in arresto due responsabili.





I fatti e l’intervento

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Intorno alle 24, il personale addetto alla sala regia, durante il costante monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza interna ed esterna della struttura, ha rilevato la presenza di movimenti fortemente sospetti nelle immediate vicinanze del perimetro esterno dell’istituto.

Allertati immediatamente, il Comandante di reparto in missione e il Vice Commissario hanno preso la direzione delle operazioni, coordinando con prontezza d’azione gli interventi sul campo. L’efficace schieramento del personale del Corpo ha permesso di bloccare e trarre in arresto due individui, mentre altri due complici sono riusciti a darsi alla fuga approfittando dell’oscurità.





Il sequestro

Nel corso dell’operazione è stato intercettato e sequestrato un drone, già pronto a decollare per scavalcare le mura di cinta e recapitare il carico illecito ai detenuti. All’interno del velivolo e nelle immediate disponibilità dei fermati sono stati rinvenuti circa 2 kg di hashish e alcuni grammi di cocaina.

Gli agenti hanno inoltre provveduto al sequestro dell’autovettura utilizzata dai responsabili per raggiungere l’area adiacente al carcere. Al momento sono ancora attivamente in corso le ricerche per individuare i due fuggitivi.

La posizione del sindacato, Osapp

“L’eccezionale quantitativo di droga sequestrato in un solo colpo riaccende i riflettori sulla sicurezza della struttura: un simile peso conferma, purtroppo, il rischio concreto che la Casa Circondariale di Siracusa sia considerata una vera e propria piazza di spaccio logistica per la criminalità. – si legge in una nota – L’Organizzazione sindacale OSAPP esprime il proprio più vivo compiacimento e un profondo plauso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto. Un ringraziamento particolare va al Comandante in missione, al Vice Comandante, agli Ispettori e a tutti gli agenti coinvolti in questa complessa e rischiosa operazione notturna, che ha dimostrato ancora una volta l’alto livello di professionalità, prontezza e attaccamento al dovere del Corpo, a tutela della legalità e della sicurezza interna.”