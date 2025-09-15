Siracusa, droga nascosta nel doppiofondo dell’auto: arrestato

Continua l’azione della Guardia di Finanza di Siracusa nell’ambito della prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope attraverso una capillare e costante attività di controllo del territorio.

Non è passato inosservato ai militari il transito, lungo una via periferica del capoluogo aretuseo, di un’autovettura di grossa cilindrata che, a prima vista, poteva sembrare un normale mezzo in circolazione. Alla guida vi era, invece, un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il suo atteggiamento strano e visibilmente allarmato, manifestato con gesti repentini e risposte evasive, ha insospettito le Fiamme Gialle del Gruppo di Siracusa, che hanno deciso non solo di fermarlo e identificarlo, ma anche di procedere a un controllo più accurato e mirato.

Per tale motivo, i finanzieri si sono avvalsi del fiuto infallibile di un’unità cinofila antidroga, appositamente addestrata a individuare sostanze stupefacenti.