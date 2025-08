Siracusa, droga tra le siepi di un condominio in viale Santa Panagia

La Questura di Siracusa ha intensificato i servizi di controllo di territorio finalizzati al contrasto alla vendita ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto operativo che ha consentito, nell’ultimo periodo, numerosi sequestri di ingenti quantitativi di droga, nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno effettuato un controllo in un condominio in viale Santa Panagia dove sono state rinvenute, celate tra le siepi, 30 dosi di cocaina.





Sono in corso le indagini per risalire a chi ne aveva la disponibilità.