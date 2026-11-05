Siracusa, drone con droga e cellulari vicino al carcere: fermata una famiglia con minore

Cronaca · consipe

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Un intero nucleo familiare, proveniente da un’altra provincia siciliana, è stato fermato in serata dalla Polizia Penitenziaria nei pressi del carcere di Cavadonna, a Siracusa, mentre avrebbe tentato di introdurre all’interno dell’istituto sostanze stupefacenti e telefoni cellulari attraverso un drone.

A darne notizia è il CON.SI.PE, attraverso una nota del delegato nazionale Salvino Marino. Secondo quanto riferito dal sindacato, il velivolo trasportava un ingente quantitativo di droga e diversi smartphone destinati presumibilmente ai detenuti. A pilotare il drone sarebbe stato un minorenne, con il supporto degli altri componenti della famiglia.

L’intervento della Polizia Penitenziaria avrebbe consentito di bloccare il tentativo di introduzione del materiale non consentito all’interno della struttura.

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L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’utilizzo dei droni per far arrivare droga e dispositivi telefonici nelle carceri. Il sindacato richiama anche le recenti indagini che hanno interessato l’istituto siracusano, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione e contrasto.

Il CON.SI.PE chiede in particolare che il carcere di Cavadonna venga dotato di apparecchiature tecnologiche avanzate per intercettare e contrastare i voli non autorizzati.

Nella nota, Marino sottolinea inoltre il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Penitenziaria, nonostante le difficoltà legate alla cronica carenza di personale e risorse, evidenziando l’efficacia dell’attività di controllo e del coordinamento operativo all’interno dell’istituto.