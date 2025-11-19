Siracusa, dubbi sulla nuova procedura per i centri di accoglienza. La Frasca Alessandro: “serve chiarezza”. E scrive ad Anac

La pubblicazione della nuova procedura negoziata della Prefettura di Siracusa – quella che punta a individuare strutture in grado di ospitare fino a 120 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – ha acceso più di una lampadina fra gli operatori del settore. Non si tratta di un bando vero e proprio, ma di una procedura senza pubblicazione, prevista in casi di urgenza e regolata dal Codice degli Appalti.

Fra chi ha sollevato perplessità c’è la Frasca Alessandro s.a.s., gestore storico del Cas di Rosolini. La società ha inviato una nota formale alla Prefettura e ha segnalato la vicenda all’Anac, spiegando perché ritiene che nell’atto ci siano passaggi poco chiari, lacune e, in alcuni casi, contraddizioni difficili da ignorare. Il primo punto riguarda proprio la formula al centro della procedura: “fabbisogno fino a 120 posti”.

Secondo la Frasca Alessandro s.a.s., non è affatto chiaro a cosa si riferisca: si parla della capienza totale della provincia? Di posti aggiuntivi? Di un unico centro da 120 unità? Oppure di più strutture distribuite? La mancanza di una definizione precisa, spiegano, rende il quadro incerto per chi opera quotidianamente nell’accoglienza e deve capire se e come può partecipare.

Scorrendo il documento emergerebbe una seconda criticità: due prezzi diversi indicati per la stessa fascia di centri, quella da 51 a 100 posti. Prima si parla di 30,16 euro pro-die, poi di 30,61. Una discrepanza piccola sulla carta, ma significativa in un appalto pubblico. A questo si aggiunge un altro aspetto. Se davvero il fabbisogno è “fino a 120 posti”, perché sono riportate fasce da 51–100 e 101–300? Qui la società nota una certa incoerenza: per una struttura da 120 posti, la fascia corretta sarebbe solo la seconda. Il resto, dunque, sembrerebbe superfluo.

Il nodo centrale, però, non è economico ma procedurale. La Prefettura ha scelto la strada della procedura negoziata senza bando, uno strumento eccezionale che la legge consente solo quando c’è un’urgenza reale; l’urgenza deriva da eventi imprevedibili; la stazione appaltante non ha responsabilità nel ritardo. Secondo la Frasca Alessandro s.a.s., nessuno di questi elementi sarebbe presente. Il fabbisogno di posti non è nuovo, la gara europea era programmata da mesi e un certo margine di prevedibilità – spiegano – era più che possibile. Inoltre, nel corso dell’anno sono state già lanciate altre due procedure identiche, sempre in regime di urgenza.

Per la società, il rischio è che un’eccezione prevista dalla norma stia diventando di fatto una prassi ordinaria. E questo, avvertono, potrebbe configurare un aggiramento delle regole sulla concorrenza.

A rendere la vicenda ancora più travagliata c’è la questione del RUP, il Responsabile Unico del Procedimento. Nella determina della Prefettura non compare alcun nominativo: si legge soltanto che l’Amministrazione “si riserva di nominarlo”. Ma per legge deve essere nominato prima di avviare la procedura. La Frasca Alessandro s.a.s. lo definisce un vizio insanabile: il RUP è la figura che deve istruire gli atti, motivare l’urgenza e firmare i documenti preliminari. Avviare una procedura senza di lui significa, di fatto, privarla del suo fondamento legittimante.

C’è poi un’altra osservazione: l’affidamento previsto dura sei mesi, con eventuale proroga di altri sei. Una finestra temporale ampia, secondo la società, che mal si concilia con la natura straordinaria dell’appalto. L’urgenza, per definizione, dovrebbe coprire il tempo strettamente necessario. Non un anno intero.

La società conferma di avere già trasmesso la propria analisi all’ANAC, allegando tutte le criticità riscontrate. La segnalazione è stata indirizzata anche alla Prefettura, alla quale vengono chiesti chiarimenti su cinque aspetti fondamentali: il fabbisogno reale dei posti; la reale interpretazione della formula “fino a 120 posti”; l’identità del RUP; il futuro della convenzione già in essere fino al 2025; la conferma se i posti richiesti siano aggiuntivi o sostitutivi. Gli operatori economici hanno comunque un termine per presentare la manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC, secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato il 13 novembre. Intanto, le domande – e le perplessità – restano sul tavolo. E l’impressione è che il tema non riguardi soltanto un appalto, ma il modo in cui si gestisce un settore sensibile come quello dell’accoglienza.