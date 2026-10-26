Siracusa, due avvocati della Camera Penale negli Osservatori nazionali

Attualità · CAMERA PENALE

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa comunica con viva soddisfazione la nomina di due propri iscritti quali componenti degli Osservatori nazionali dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

Si tratta dell’avvocato Lucia Randazzo, quale componente dell’Osservatorio Deontologia e dell’ avvocato Antonino Campisi, in qualità di componente dell’Osservatorio Carcere.

Le due nomine si aggiungono a quella dell’avvocato Dina D’Angelo, già Presidente della Camera Penale di Siracusa, che fa parte dell’Osservatorio Giustizia Riparativa. Sono dunque tre, oggi, i penalisti siracusani chiamati a contribuire ai lavori degli Osservatori dell’Unione.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Gli Osservatori sono il luogo in cui l’Unione studia i problemi della giustizia penale a partire dall’esperienza concreta dei territori: raccolgono dati, seguono l’applicazione delle norme, elaborano proposte e sostengono l’azione dell’avvocatura penale nel dibattito pubblico e istituzionale. Esservi rappresentati significa portare a livello nazionale la voce del Foro di Siracusa e, al tempo stesso, riportare nella vita della nostra Camera Penale il patrimonio di conoscenze e di relazioni che da quel lavoro deriva.

“Le tre nomine – spiega in una nota il direttivo della Camera Penale “Pier Luigi Romano – toccano temi sui quali la Camera Penale di Siracusa è da tempo impegnata: la deontologia, presidio della credibilità e dell’autonomia della funzione difensiva, cui è dedicato il corso biennale della nostra Scuola di formazione; il carcere, che abbiamo voluto conoscere da vicino anche quest’estate con le visite di “Ristretti in Agosto” negli istituti di Augusta, Noto e Siracusa; la giustizia riparativa, sulla quale abbiamo avviato un confronto con le istituzioni del territorio. Ai colleghi Lucia Randazzo e Antonino Campisi il Consiglio Direttivo rivolge le più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, certo che sapranno offrire all’Unione un contributo di competenza e di passione; all’avv. Dina D’Angelo rinnova il ringraziamento per l’impegno che continua a profondere nell’Osservatorio Giustizia Riparativa“.