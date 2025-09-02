Siracusa, due cacciatori litigano con i vicini di casa: ritirate le armi

Nella tarda serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle volanti della Questura di Siracusa, sono intervenuti in un complesso residenziale sito nella zona alta della città ove, poco prima, un uomo, tornato da una battuta di caccia, incontrava un vicino di casa che portava a passeggio il cane. I due, a causa del cane, avevano un diverbio durante il quale il cacciatore minacciava di sparare al cane e puntava l’arma, custodita nel fodero, anche nei confronti del suo vicino.

I Poliziotti delle volanti, a scopo precauzionale, ritiravano al cacciatore due licenze per il porto di fucili a uso caccia e a suo sportivo, 6 fucili da caccia, tre pistole e vario munizionamento.





Nella mattinata odierna, invece, gli agenti della Volanti sono intervenuti nella frazione di Belvedere ove, poco prima, un altro uomo, ex cacciatore, che deteneva legalmente un fucile, ha avuto un acceso un diverbio con un parente.

Anche in questo caso, in osservanza alle normative vigenti e, a scopo precauzione, l’arma veniva ritirata.