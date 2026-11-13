Siracusa, due denunce per furto aggravato a Belvedere

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato due 65enni, originari di Siracusa, entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.
Gli accertamenti condotti dai Carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata da un imprenditore agricolo, hanno consentito di individuare i due uomini che, la notte del 17 ottobre, dopo aver danneggiato la rete metallica a protezione dell’agrumeto in contrada Chiusazza, avevano asportato circa 300 kg di arance.