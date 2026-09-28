Siracusa, due furti in pochi giorni alla Borgata: il ladro entra dal balcone

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Due furti in pochi giorni, messi a segno nello stesso modo. È successo a Siracusa, alla Borgata. Le telecamere dell’abitazione hanno ripreso il ladro mentre entra in casa passando dal balconcino.

Il ladro è tornato due volte a pochi giorni di distanza. La prima volta ha agito di notte, la seconda in pieno giorno. È un dettaglio che preoccupa, perché fa pensare a un ladro che conosce bene la zona.

I proprietari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. Tra i residenti del quartiere, intanto, cresce la preoccupazione e torna la domanda: alla Borgata c’è un problema di sicurezza?