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Siracusa, due furti in pochi giorni alla Borgata: il ladro entra dal balcone

di Oriana Gionfriddo ·
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Due furti in pochi giorni, messi a segno nello stesso modo. È successo a Siracusa, alla Borgata. Le telecamere dell’abitazione hanno ripreso il ladro mentre entra in casa passando dal balconcino.

Il ladro è tornato due volte a pochi giorni di distanza. La prima volta ha agito di notte, la seconda in pieno giorno. È un dettaglio che preoccupa, perché fa pensare a un ladro che conosce bene la zona.

I proprietari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. Tra i residenti del quartiere, intanto, cresce la preoccupazione e torna la domanda: alla Borgata c’è un problema di sicurezza?

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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