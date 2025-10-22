Siracusa, due giorni di chiusura per la ciclabile Maiorca: si studia come riqualificarla

La pista ciclabile Rossana Maiorca di Siracusa chiusa al pubblico oggi e domani, dalle 8 alle 14 per consentire l’esecuzione di rilievi aerei georeferenziati necessari alla redazione di un progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’infrastruttura.

L’intervento mira a raccogliere dati e immagini utili per aggiornare la planimetria e lo stato delle infrastrutture lungo il tracciato, con l’obiettivo di rendere la pista più sicura, accessibile e integrata con il sistema urbano della mobilità dolce.

La pista ciclabile, lunga circa 6,56 km, si snoda lungo un suggestivo tratto costiero, dal Monumento ai Caduti fino a Targia, attraversando zone come Mazzarona e la Tonnara di Santa Panagia. Inaugurata nel 2008, è intitolata alla campionessa di apnea Rossana Maiorca e nonostante gli interventi di manutenzione (pochi) effettuati finora, presenta ancora diverse criticità, tra cui buche lungo il percorso, erbacce che invadono la pista, staccionate rotte e una generale mancanza di manutenzione. Inoltre, la presenza di rifiuti e colonie feline lungo il tracciato rappresenta un ulteriore problema per la sicurezza e la fruibilità dell’area.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un progetto di riqualificazione che prevede il rifacimento della pavimentazione per l’eliminazione delle buche e danni strutturali, l’installazione di una nuova illuminazione pubblica e il miglioramento delle staccionate, tuttavia, resta da vedere se questi interventi saranno sufficienti a risolvere le problematiche persistenti e a garantire una fruizione sicura e piacevole della pista ciclabile.