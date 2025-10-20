Siracusa, due giorni di chiusura per la ciclabile Rossana Maiorca

Il Comune di Siracusa informa i cittadini che la pista ciclabile “Rossana Maiorca” sarà temporaneamente chiusa per consentire le operazioni preliminari alla redazione di un progetto di valorizzazione e riqualificazione.

I lavori riguardano il rilievo aereo georeferenziato, necessario per pianificare gli interventi in sicurezza e migliorare l’area dedicata al ciclismo. La chiusura della pista ciclabile è prevista nelle seguenti giornate: mercoledì 22 ottobre, dalle 8:00 alle 14:00 e giovedì 23 ottobre, dalle 8:00 alle 14:00

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni e a seguire percorsi alternativi durante il periodo di interdizione.