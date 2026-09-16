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Siracusa, due grandi massi si staccano da un palazzo: vicolo transennato
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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito a una situazione in Ortigia:
Stanotte in vicolo delle Pergole sono caduti due grandi massi dal palazzo accanto. Adesso come prima messa in sicurezza siamo transennati
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