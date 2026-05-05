Siracusa, due importanti screening nella parrocchia Ss Salvatore

Ha avuto tutta l’aria di un momento festoso e coinvolgente l’evento di servizio riguardante un’attività di prevenzione attraverso degli screening, offerta alla cittadinanza, perché il volontariato, se fatto col cuore, trasforma tutto nel desiderio incondizionato di farsi dono di sé e diventa davvero magia. Sabato 2 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00, due importanti screening sono stati donati alla popolazione siracusana, grazie all’intesa di due operativi e bellissimi Clubs di servizio, il Lions Club Priolo Gargallo e il Lions Club Siracusa Host, i cui presidenti, per l’anno sociale in corso, Mariangela Musumeci e Simona Falsaperla, in modo sinergico, sono riusciti a mettere in cantiere ben oltre 50 screening audiologici ed odontoiatrici gratuiti, presso lo spiazzale antistante la Parrocchia SS. Salvatore, retta da padre Luigi. Il service ha dato la possibilità ai due Clubs di sperimentare azioni comuni tra due differenti Zone, la 19 e la 18, dimostrando che la comunione di intenti può generare solamente collaborazioni efficaci ed aiutare ad unificare le forze per conseguire eccellenti risultati. Con l’interessamento del socio di Priolo Gargallo, Nino Popolo, frequentatore della Parrocchia SS. Salvatore e con una costante intesa e collaborazione con il fattivo e lungimirante padre Luigi, richiedendo di realizzare il service nella città di Siracusa, nella quale il socio priolese risiede, si è pensato di attuare un service oramai storico, molto conosciuto, ma, con una modalità moderna ed attuale. Grazie all’interessamento del dott. Fabrizio Balsamo, socio del Club Priolo Gargallo, si è potuto attivare lo screening odontoiatrico con la collaborazione del dott. Manlio Mangiameli, efficiente volontario per un giorno con i Lions, che ha visto la partecipazione di numerosi bambini frequentatori della Parrocchia, premiati dopo i controlli con attestato e gadgets.

Con la collaborazione di Amplifon, per gli screening audiologici, si è potuto usufruire del camper adibito a tale scopo, grazie al contributo attento e puntuale del socio del Club Siracusa Host, dott. Giuseppe Reale, delegato distrettuale, per il governatore Diego Taviano, dell’Area Salute Screening Audiologici. La sinergia si è costruita anche attraverso le collaborazioni dei due intraprendenti presidenti di Zona, Rossella Marchese e Giovanbattista Aloi. La presenza di numerosi officers dei due Clubs ha reso l’evento più significativo e ha cementificato il senso del we serve attraverso la collaborazione e la cooperazione per un fine comune che era quello di offrire un servizio gratuito alla collettività ed a quanti hanno bisogno. Ha presenziato anche il past governatore, nonché socio del Club Siracusa Host, Franco Cirillo, direttore del Centro Studi sull’Associazionismo (Edoardo Grasso), dichiaratosi molto soddisfatto dell’iniziativa intrapresa dai due Clubs.

La giornata all’insegna degli screening ha incontrato il favore di tanti e si è attestata come un momento di crescita per tutti, in quanto il volontariato è più efficace se attuato in modo sinergico.