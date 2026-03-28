Siracusa, due incidenti stradali in poche ore: c’è anche una persona ferita

Mattinata movimentata sul fronte della viabilità cittadina, con due incidenti stradali registrati in diverse zone della città a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.

Il primo sinistro si è verificato lungo via Lido Sacramento, dove si è registrato un incidente con danni esclusivamente ai veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la ditta incaricata della bonifica del manto stradale per la rimozione dei detriti prodotti dall’impatto, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei controlli documentali e nella gestione della viabilità.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato in piazzale Medaglia d’Oro Carmelo Ganci, questa volta con il coinvolgimento di una persona rimasta ferita. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso, insieme ai sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno prestato le prime cure al ferito.

Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento della ditta specializzata per la pulizia della carreggiata dai detriti.

Le dinamiche dei due incidenti sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.