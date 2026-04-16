Siracusa, due incidenti stradali in poche ore: ci sono feriti

Due incidenti stradali con feriti si sono verificati nel pomeriggio di oggi a Siracusa, impegnando i soccorsi e la Polizia Municipale in diversi punti della città.

Il primo sinistro è avvenuto lungo viale Santa Panagia, nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Giustizia, dove un giovane ciclomotorista è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica, insieme al personale del 118 che ha prestato le prime cure al giovane. Presente anche la ditta incaricata della bonifica del manto stradale, per la rimozione dei detriti prodotti dall’impatto.

A distanza di poche ore, un secondo incidente si è verificato in via Basilicata, causando il ferimento di più persone. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118. Necessario inoltre l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa della presenza di fumo proveniente da uno dei veicoli coinvolti, circostanza che ha richiesto ulteriori verifiche per garantire la sicurezza dell’area.

In entrambi i casi sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia della carreggiata, affidate alla ditta specializzata.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dei due incidenti.