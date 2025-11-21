Siracusa, due nuovi percorsi formativi per oltre mille studenti

Inizieranno la prossima settimana i primi due progetti del Piano dell’offerta formativa comunale, che integra i programmi delle scuole siracusane per le classi elementari e medie di primo e secondo grado promossi dal Comune di Siracusa.

Il primo a partire sarà “Ti presento il Comune”, che vuole fare conoscere l’Ente ai ragazzi, sia sotto l’aspetto organizzativo che dei meccanismi che ne regolano il funzionamento. Il progetto, in questo caso, è rivolto alle seconde e terze classi delle scuole medie e alle superiori e si svolgerà nell’aula del consiglio comunale intitolata a Elio Vittorini. L’obiettivo è di educare i giovani alla cittadinanza attiva.

L’incontro inaugurale si terrà martedì prossimo (25 novembre) alle 9,30 e interesserà un centinaio di alunni dei licei Corbino, Einaudi e Gargallo. Sono previsti altri due appuntamenti: uno il 19 gennaio per i Comprensivi Santa Lucia a Wojtyla-Chindemi; l’altro il 16 febbraio per i Comprensivi Archimede e Giaracà e per l’istituto tecnico Rizza. Interverranno il sindaco Francesco Italia, il presidente del consiglio comunale Alessandro Di Mauro e, di volta in volta, assessori e consiglieri comunali.

Superata questa fase teorica, gli studenti di ogni scuola, guidati dagli insegnanti, simuleranno l’elezione di sindaco, giunta e gruppi consiliari di maggioranza e minoranza e redigeranno un programma di governo, proposte che saranno illustrate e consegnate al sindaco Italia durante l’incontro finale previsto ad aprile. In quella occasione sarà simulata anche l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Il secondo progetto si intitola “Educare all’umanità”, prederà il via giovedì 27 novembre ed è rivolto alle prime classi elementari degli istituti Costanzo, Giaracà, Vittorini e Santa Lucia. Il progetto si fonda sulla pratica psicologico-filosofica e ha l’intento di promuovere negli alunni la conoscenza di sé e dei vari aspetti psichici che costituiscono l’essere umano. Prendendo spunto anche dai miti platonici, riscritti a misura di bambino, si vuole favorire lo sviluppo dell’intuizione per “captare il Bene”.

Gli incontri sono curati dall’associazione “Paideia” di Palermo, partner dell’iniziativa, e sono condotti da Maria Carla De Gaetano, coadiuvata di volta in volta da Rita Internicola, Simone Latina, Susanna Bella, Sofia Amoddio.

Dal 27 novembre al 18 dicembre, ciascuna scuola sarà impegnata per due giornate: nella prima verranno somministrati agli alunni dei brevi questionari, nella seconda si terrà il primo incontro del progetto, della durata di circa un’ora. Altre appuntamenti saranno programmati per il 2026 fino alla fine dell’anno scolastico.